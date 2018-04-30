Курбан Бердыев: "Ничья не устраивала Хохлова"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей в матче 28-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) отметил, что его команда неудачно действовала в атаке. Также специалст выразил мнение, что итоговый результат закономерен.

- Недоволен взаимодействиями в атаке, за исключением нескольких эпизодов, - сказал Бердыев. - Играли медленно, хотя поле было хорошее, располагало к быстрой игре. Плюс соперник играл от обороны. Во втором тайме "Динамо" перешло на игру в четыре защитника, то есть на более атакующую схему, ничья не устраивала Хохлова. И у нас за счет этого тоже стало побольше моментов, но мы ими не воспользовались. В целом ничья - закономерный результат. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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