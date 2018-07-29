18:58 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "Негативно отношусь к критике в адрес Смолова"


Главный тренер "Рубина"  Курбан Бердыев заявил, что задачей казанской команды на новый сезон является поступательное развитие от игры к игре. Сегодня "Рубин" сыграет с "Краснодаром" в матче 1-го тура РПЛ. 

- Посмотрим, что будет с усилением, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". - Наша цель - идти от игры к игре. Азмун находится в неплохом состоянии, он уже отошел от чемпионата мира. 

Негативно отношусь к критике в адрес Федора Смолова - его нужно поддержать. Надеюсь, оба форварда доставят удовольствие своей игрой в сегодняшнем матче. 

Рубин - Краснодар

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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