Курбан Бердыев: "Накал в матче с "Уфой" был таким же, как и в других играх"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев разочарован поражением от "Уфы" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России. По словам специалиста, команду в очередной раз подвел недостаток концентрации на последних минутах игры.

– Если первый тайм не получился, возможно, повлиял быстро забитый мяч, то во втором выровняли игру, – сказал Бердыев. – Но, к сожалению, снова потеряли концентрацию на последних минутах. В очередной раз это нас подводит.

– Почему не играет Набиуллин? Кудряшов намного лучше?

– Это я решаю.

– В дерби против "Уфы" был ощутим накал страстей?

– Да такой же, как в обычных матчах.

– Кудряшов в сборной играет в центре, а у вас на фланге…

– Мне абсолютно все равно, где Кудряшов играет.

– По каким причинам Навас второй матч подряд не играет?

- У него папа в тяжелом состоянии.

– После Кубка России вы говорили, что будет много изменения.

– Мои слова касались только ротации.

– Есть вопросы к вратарю по второму пропущенному мячу?

– Без комментариев. (Иван УРАЛЬСКИЙ)