Курбан Бердыев: "Накал в матче с "Уфой" был таким же, как и в других играх"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев разочарован поражением от "Уфы" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России. По словам специалиста, команду в очередной раз подвел недостаток концентрации на последних минутах игры.
– Если первый тайм не получился, возможно, повлиял быстро забитый мяч, то во втором выровняли игру, – сказал Бердыев. – Но, к сожалению, снова потеряли концентрацию на последних минутах. В очередной раз это нас подводит.
– Почему не играет Набиуллин? Кудряшов намного лучше?
– Это я решаю.
– В дерби против "Уфы" был ощутим накал страстей?
– Да такой же, как в обычных матчах.
– Кудряшов в сборной играет в центре, а у вас на фланге…
– Мне абсолютно все равно, где Кудряшов играет.
– По каким причинам Навас второй матч подряд не играет?
- У него папа в тяжелом состоянии.
– После Кубка России вы говорили, что будет много изменения.
– Мои слова касались только ротации.
– Есть вопросы к вратарю по второму пропущенному мячу?
– Без комментариев. (Иван УРАЛЬСКИЙ)