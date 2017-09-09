Курбан Бердыев: "Надеюсь, с Оздоевым ничего серьезного"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев признал закономерность результата матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). Также он выразил надежду на то, что повреждение Магомеда Оздоева не носит серьезный характер, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Быстрый гол "Спартака" определил игру второго тайма, – сказал Бердыев. – Не хватало того резерва, который мог усилить игру. "Спартак" заслуженно победил.
– Почему два таких разных тайма в исполнении вашей команды?
– Та игра, которая была в первом тайме, требует больших физических усилий. Многие футболисты не были готовы так действовать все 90 минут.
– Что с Оздоевым? И вообще, почему так много повреждений?
– Закономерности в мышечных травмах нет, это игровые травмы. Надеюсь, с Оздоевым ничего серьезного.
– Чем вызвана замена Сигурдссона?
– Лимит на легионеров.