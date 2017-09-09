Курбан Бердыев: "Надеюсь, с Оздоевым ничего серьезного"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев признал закономерность результата матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1). Также он выразил надежду на то, что повреждение Магомеда Оздоева не носит серьезный характер, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Быстрый гол "Спартака" определил игру второго тайма, – сказал Бердыев. – Не хватало того резерва, который мог усилить игру. "Спартак" заслуженно победил.

– Почему два таких разных тайма в исполнении вашей команды?

– Та игра, которая была в первом тайме, требует больших физических усилий. Многие футболисты не были готовы так действовать все 90 минут.

– Что с Оздоевым? И вообще, почему так много повреждений?

– Закономерности в мышечных травмах нет, это игровые травмы. Надеюсь, с Оздоевым ничего серьезного.

– Чем вызвана замена Сигурдссона?

– Лимит на легионеров.

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"​