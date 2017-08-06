Курбан Бердыев: "На возраст Помазуна в "Рубине" не обращают внимания"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что принял решение выпустить форварда Сердара Азмуна с первых минут из-за ротации. Также специалист отметил уровень игры вратаря армейцев Ильи Помазуна, который дебютирует за клуб.

– Азмун в старте? Нам предстоит три игры в который срок, хотим равномерно распределить нагрузку, – сказал во флеш-интервью Бердыев. – Он сейчас в неплохой форме.

Помазун – молодой вратарь? Не думаю, что это как-то можно использовать. Он квалифицированный голкипер, работает с Акинфеевым, плюс вратарская школа ЦСКА. На возраст не обращаем внимания.

"СЭ" проведет трансляцию встречи