Курбан Бердыев: "На сборы из легионеров едут только 4 человека, остальных мы попросили найти клубы"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сообщил: из легионеров в команде этой зимой останутся только защитник Сесар Навас, полузащитники Мийо Цакташ и Гекдениз Карадениз, а также нападающий Сердар Азмун. При этом в заявке казанского клуба на сезон также значатся следующие иностранные футболисты: защитники Мориц Бауэр, Рагнар Сигурдссон, Карлос Самбрано, полузащитники Янн М'Вила, Александр Сонг, Рубен Рочина, Реза Шекари, нападающий Максим Лестьенн.

"Рубин" отправился в ОАЭ без М'Вила, Лестьенна, Сонга и Сигурдссона

– Мы с оптимизмом сморим на сборы, – цитирует клубная пресс-служба Бердыева. – Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются.

– Вам известно, как идут поиски новых клубов Бауэра, Рочины, Лестьенна, М’Вила, Сонга?

– Бауэр вчера улетел на медобследование. Что касается остальных, то они ищут клубы.