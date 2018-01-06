19:35 | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "На сборы из легионеров едут только 4 человека, остальных мы попросили найти клубы"

Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сообщил: из легионеров в команде этой зимой останутся только защитник Сесар Навас, полузащитники Мийо Цакташ и Гекдениз Карадениз, а также нападающий Сердар Азмун. При этом в заявке казанского клуба на сезон также значатся следующие иностранные футболисты: защитники Мориц Бауэр, Рагнар Сигурдссон, Карлос Самбрано, полузащитники Янн М'Вила, Александр Сонг, Рубен Рочина, Реза Шекари, нападающий Максим Лестьенн.

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– Мы с оптимизмом сморим на сборы, – цитирует клубная пресс-служба Бердыева. – Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются.

– Вам известно, как идут поиски новых клубов Бауэра, Рочины, Лестьенна, М’Вила, Сонга?

– Бауэр вчера улетел на медобследование. Что касается остальных, то они ищут клубы.

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http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7525-kurban-berdyev-nadeemsya-chto-plodotvorno-porabotaem-na-vseh-treh-sborah

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Sernika

Если Рубин скатится до переходных игр, не факт что К.Б. Бердыев останется на следующий сезон в клубе. Что то пошло не так...

22:32

Гаттузо Крут!!!!!!#!

прохиндей чурбаныч!

22:12

karlikf1

rustov 20:13, действительно жалко было продавать Жонатаса. Только он по-больш. счёту наводил ужаса в штрафной соперников, а Канунников, Жемалетдинов, какой-то там Шекари, которого я в глаза не видел и даже Лестьен с Азмуном - это не те персонажи, с которыми можно решать какие-то серьёзные турнирные задачи. Я имею в виду будущий сезон, этот сезон Рубин фактически закончил, в переходные бы не скатиться. Карадениза понятно по каким соображениям пока оставили, явно не по игровым.

22:02

tolkopositiv

Пилите, Шура, пилите...

21:43

199

Что и следовало ожидать. Не ... было разваливать Ростов, сидел бы сейчас спокойно на дону со своими игроками и боролся бы за лидерство с паровозом. Потеряли классный клуб с отличным подбором игроков.

21:30

Thomas_Boy_

Бауэра надо было оставить.

21:26

Хидетоши Наката

Давно пора. Гекдениз и Навас спорные решения. Но другой стороны красивый жест - много отдали клубу. И все-таки, что Сонгом не понимаю, такая стремительная деградация!

21:21

MaksAlex

что там в Рубине произошло?

21:06

rustov

Жалко, Бауэр - качественный игрок. И на поле не филонил.

20:13

petrovich13

Освобождается место для Нобоа, в обратном направлении проследует Сигурдссон

20:11

марк де фоссен

Турок уже стар! Австрийца надо было оставить,ИМХО.

20:06