Курбан Бердыев: "На сборы из легионеров едут только 4 человека, остальных мы попросили найти клубы"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сообщил: из легионеров в команде этой зимой останутся только защитник Сесар Навас, полузащитники Мийо Цакташ и Гекдениз Карадениз, а также нападающий Сердар Азмун. При этом в заявке казанского клуба на сезон также значатся следующие иностранные футболисты: защитники Мориц Бауэр, Рагнар Сигурдссон, Карлос Самбрано, полузащитники Янн М'Вила, Александр Сонг, Рубен Рочина, Реза Шекари, нападающий Максим Лестьенн.
"Рубин" отправился в ОАЭ без М'Вила, Лестьенна, Сонга и Сигурдссона
– Мы с оптимизмом сморим на сборы, – цитирует клубная пресс-служба Бердыева. – Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Бауэр, мы вернем Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются.
– Вам известно, как идут поиски новых клубов Бауэра, Рочины, Лестьенна, М’Вила, Сонга?
– Бауэр вчера улетел на медобследование. Что касается остальных, то они ищут клубы.
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Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7525-kurban-berdyev-nadeemsya-chto-plodotvorno-porabotaem-na-vseh-treh-sborah
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Гекдениз Карадениз
- Сесар Навас
- Александр Сонг
- Янн М`Вила
- Сердар Азмун
- Рагнар Сигурдссон
- Максим Лестьенн
- Рубен Рочина
- Виталий Устинов
- Карлос Самбрано
- Мориц Бауэр
- Мийо Цакташ
- Реза Шекари
Sernika
Если Рубин скатится до переходных игр, не факт что К.Б. Бердыев останется на следующий сезон в клубе. Что то пошло не так...
22:32
Гаттузо Крут!!!!!!#!
прохиндей чурбаныч!
22:12
karlikf1
rustov 20:13, действительно жалко было продавать Жонатаса. Только он по-больш. счёту наводил ужаса в штрафной соперников, а Канунников, Жемалетдинов, какой-то там Шекари, которого я в глаза не видел и даже Лестьен с Азмуном - это не те персонажи, с которыми можно решать какие-то серьёзные турнирные задачи. Я имею в виду будущий сезон, этот сезон Рубин фактически закончил, в переходные бы не скатиться. Карадениза понятно по каким соображениям пока оставили, явно не по игровым.
22:02
tolkopositiv
Пилите, Шура, пилите...
21:43
199
Что и следовало ожидать. Не ... было разваливать Ростов, сидел бы сейчас спокойно на дону со своими игроками и боролся бы за лидерство с паровозом. Потеряли классный клуб с отличным подбором игроков.
21:30
Thomas_Boy_
Бауэра надо было оставить.
21:26
Хидетоши Наката
Давно пора. Гекдениз и Навас спорные решения. Но другой стороны красивый жест - много отдали клубу. И все-таки, что Сонгом не понимаю, такая стремительная деградация!
21:21
MaksAlex
что там в Рубине произошло?
21:06
rustov
Жалко, Бауэр - качественный игрок. И на поле не филонил.
20:13
petrovich13
Освобождается место для Нобоа, в обратном направлении проследует Сигурдссон
20:11
марк де фоссен
Турок уже стар! Австрийца надо было оставить,ИМХО.
20:06