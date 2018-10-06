Курбан Бердыев: "На место в таблице посмотрим в конце сезона"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы на "Уралом" (1:0) в матче 10-го тура РПЛ заявил, что пока не смотрит в турнирную таблицу, где казанцы поднялись на 4-е место.

- Позади 9 туров. Вы уже смотрите в таблицу?

- Нет. Мы идем от игры к игре. В конце сезона будем смотреть в таблицу.

- Почему в концовке матча преимущество "Урала" стало столь велико?

- Структурно мы не правильно играли. В конце перешли с 5-3-2 на 5-4-1. Там не надо смещаться на фланги. Там надо закрывать только центр. Игроки все это знают, но не смогли выполнить. (Артур Еникеев)

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