21:14 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "На место в таблице посмотрим в конце сезона"

Обсудить
0

Главный тренер "Рубина"  Курбан Бердыев после победы на "Уралом" (1:0) в матче 10-го тура РПЛ заявил, что пока не смотрит в турнирную таблицу, где казанцы поднялись на 4-е место.

- Позади 9 туров. Вы уже смотрите в таблицу?

- Нет. Мы идем от игры к игре. В конце сезона будем смотреть в таблицу.

- Почему в концовке матча преимущество "Урала" стало столь велико?

- Структурно мы не правильно играли. В конце перешли с 5-3-2 на 5-4-1. Там не надо смещаться на фланги. Там надо закрывать только центр. Игроки все это знают, но не смогли выполнить. (Артур Еникеев)

Рубин - Урал

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...