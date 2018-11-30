21:55 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "Многие говорили про крытые стадионы. Хотел бы спросить где они?"

Обсудить
3

Главный тренер "Рубина"  Курбан Бердыев остался раздосадован ничьей с "Динамо" (1:1) в матче 16-го тура премьер-лиги. 

- В первом тайме была равная игра, но во втором тайме мы были активнее. Обидно, что пропустили в конце после элементарной ошибки.

- Целесообразно ли играть в такую погоду?

- Это надо спросить у тех, кто принимал решение переходить на  систему "осень-весна". Многие говорили, что будут построены крытые стадионы. Хотел бы я спросить, где они сейчас? (Артур Еникеев)

Рубин - Динамо

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто главный претендент на золото в чемпионате России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
3
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...