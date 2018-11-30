Курбан Бердыев: "Многие говорили про крытые стадионы. Хотел бы спросить где они?"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев остался раздосадован ничьей с "Динамо" (1:1) в матче 16-го тура премьер-лиги.

- В первом тайме была равная игра, но во втором тайме мы были активнее. Обидно, что пропустили в конце после элементарной ошибки.

- Целесообразно ли играть в такую погоду?

- Это надо спросить у тех, кто принимал решение переходить на систему "осень-весна". Многие говорили, что будут построены крытые стадионы. Хотел бы я спросить, где они сейчас? (Артур Еникеев)

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