Курбан Бердыев: "Мешает суета с трансферной политикой: не поймем, кто уходит, кто приходит"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы над "Тосно" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что команда показала удовлетворительный результат на старте турнира. Также специалист посетовал на трансферную политику команды, отметив, что не знает, какие игроки могут покинуть команду.

– Думаю, что приемлемый результат показывает команда, при том, что она новая, – сказал во флеш-интервью Бердыев. – Мешает суета с трансферной политикой: не поймем, кто уходит, кто приходит. В связи с этом удовлетворительный результат.

"Тосно" неплохая команда, провела неплохие замены, в центре нам было очень неудобно, проигрывали подборы. Дадим игрокам три дня отдыха, потом будем готовиться.

Трансляция матча "Рубин" - "Тосно"