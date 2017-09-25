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19:26 | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "Матч против "Ахмата" не является принципиальным"


Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 11-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что его команда готова играть на синтетическом покрытии. Матч в Грозном перенесен на стадион имени Билимханова, на "Ахмат-Арене" возникли серьезные проблемы с полем. 

- Придает ли принципиальности матчу то, что мы являемся соседями по таблице? Нет. Для нас каждый матч принципиален, - сказал Бердыев во флеш-интервью. - Игра на синтетическом покрытии? Трудности могут возникнуть. Но в целом "Рубин" готов.

Трансляция матча "Ахмат" - "Рубин"

 

 

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