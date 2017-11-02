Курбан Бердыев: "Манчини может выиграть чемпионат, но до его почерка далеко"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии 16-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что поражение питерцев от "Локомотива" (0:3) в предыдущей игре ни о чем не говорит. Специалист также добавил, что его команда готовится к предстоящей встрече в обычном режиме.

– Готовились после "Уфы", как обычно, – сказал Бердыев. – Наступаем на одни и те же грабли – подводит концентрация. Постараемся минимизировать эти ошибки. "Зенит" квалифицированная команда и поражение от "Локомотива" ни о чем не говорит. Реализация они свои моменты в первом тайме и результат был бы иным. Тем интереснее будет матч. Кудряшов? В Уфе его заменили по травме. Пока не тренируется в общей группе.

– Есть ли изменения в ситуации с Ахметовым, который забивает за дубль?

– Этого не достаточно. Дубль есть дубль. Мы за ним следим. Есть изменения в менталитете, а это самое главное?

– Как оцените игру Рочины в Уфе?

– В целом неплохо, за исключением тех моментов, когда он из простого делал сложное и это приводило к потерям.

– Как вам работа Манчини и похож ли этот "Зенит" на его "Интер" и "Манчестер Сити"?

– Разница в исполнителях. Нужно время. Может быть, он и выиграет чемпионат, но тот почерк его команд, который я знаю, до него ещё далеко.

– В каком состоянии Джанаев?

– Готовится к игре. Мы хотели выпустить его ещё у прошлом матче, но решили поберечь. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Напомним, что матч "Рубин" - "Зенит" состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.