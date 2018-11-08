Курбан Бердыев: "Локомотив" уже показывает уровень чемпионского сезона"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу премьер-лиги с "Локомотивом". По его словам, железнодорожники сейчас в хорошей форме.

– Сейчас "Локомотив" в хорошем состоянии, – говорит Бердыев. – Команда напоминает ту, что выиграла чемпионат. Неудачные по результату матчи в Лиги чемпионов ни о чем не говорят. В тех же матчах "Локомотив" мог первым забивать и переворачивать игру.

– Готовитесь ли к тому, что может выйти Федор Смолов?

– Там очень сильная группа атаки. Любой футболист усиливает игру со скамейки, а кто сначала выйдет... Там все очень техничные игроки, принимают решение по ситуации. Думаю, что на сегодняшний день, это одна из лучших групп атаки в нашем чемпионате.

– Матчи против "Порту" могли дать какую-то пищу для размышления?

– Нет, я хорошо знаю "Локомотив", знаю каждого игрока. Матчи против "Порту" как раз еще раз подтвердили, что "Локомотив" в хорошем состоянии. Просто так получилось, так бывает. Игра у команды есть.

– В Оренбурге прервалась 11-матчевая серия.

– В плане эмоций есть небольшие проблемы, но не настолько, чтобы они повлияли на подготовку к игре. (Артур Еникеев)