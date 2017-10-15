Курбан Бердыев: "Когда-то и "Рубину" должно было повезти"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев похвалил своих подопечных, выдержавших штурм соперника в конце матча 13-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0). Также специалист подчеркнул, что поставил в ворота в игре Сослана Джанаева, поскольку тот в хорошей форме. Голкипер провел третий матч в премьер-лиге подряд, в десяти стартовых поединках место в воротах занимал Сергей Рыжиков.

- У нас два равных вратаря, - сказал Бердыев в эфире канала "Наш футбол". - Сослану нужно было время на адаптацию, сейчас он в хорошей форме и играет. Ребят хочу поздравить, когда-то нам должно было повезти. В конце был серьезный штурм у "Ростова", хорошо, что выдержали.

- Эпизод с голом - это наигранная комбинация? М'Вила оказался там, где и планировалось?

- Да, он там и должен был быть.

Трансляция матча "Ростов" - "Рубин"