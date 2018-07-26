Курбан Бердыев: "Когда играли с "Вольфсбургом" даже немцы признавали, что Бухаров выглядел сильнее Манджукича"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в интервью "Бизнес Online" прокомментировал возвращение в клуб форварда Александра Бухарова. Контракт с 33-летним игроком рассчитан на один год. Форвард выступал в составе казанцев с 2004 по 2010 год, забив 36 голов в 84 матчах.



- Если Бухаров хочет, то может усилить любую команду. Особенно при его отношении, когда он был после травмы, у нас вес сбросил, много работал, побежал, - отметил Бердыев. - Судя по тому, что он не будет ничего получать, если не будет играть и доказывать, это хорошо.

Не вышел играть – ничего не заработал. Хорошая мотивация. Когда мы играли с "Вольфсбургом", даже немцы признавали, что Бухаров выглядел сильнее Манджукича, агрессор был такой. Но характера не хватило, он мог стать очень большим игроком.

Когда он в порядке, может все. Один на один выходит, и я знал, что будет гол, потому что даже на тренировках реализация была сумасшедшая. С левой, с правой, в дальний угол низом – одно и то же тренировал.



"Рубин" встречался с "Вольфсбургом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы-2009/10. Тогда казанцы дома сыграли вничью 1:1, а на выезде проиграли со счетом 1:2 в дополнительное время.

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