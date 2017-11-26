Курбан Бердыев: "Игроки "Рубина" подозреваются в употреблении допинга? Не владею ситуацией"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) отметил, что игра шла до гола. Специалист также добавил, что отрицательно относится к допингу в любом спорте.

- Игра шла до гола, - сказал Бердыев. - Кто первый забивает, тот получал преимущество в обороне. ЦСКА забил первым, и мы не смогли создать ничего реального.

- Почему у Граната много ошибок? В концовке еще заработал и пенальти.

- Там грамотно сыграл нападающий. Мы проиграли подбор. У защитника не было вариантов - либо дать расстреливать вратаря, либо пытаться отнять. Он пытался отнять.

- Почему такие разные темы?

- ЦСКА опустился назад после перерыва, оборонялись компактно. Не было зон, которые были в первом тайме.

- Возможно ли исправить ситуацию до зимнего перерыва?

- Есть две игры, на которые мы смотрим с оптимизмом.

- 4 игрока "Рубина" подозреваются в употреблении допинга.

- Не владею ситуацией. Но отрицательно отношусь к допингу в любом спорте.

- Как оцените игру Ахметова?

- Ахметов смотрелся неплохо. В контроле мяча, при выходе из обороны. Единственное - подсел физически. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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