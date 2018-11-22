Курбан Бердыев: "Хотелось бы видеть другого Полоза"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 15-го тура с "Анжи" рассказал о подготовке команды к встрече. 66-летний российский специалист отметил спад в игре нападающего Дмитрия Полоза.

– Все ли готовы сыграть в Махачкале?

– Федор Кудряшов точно не сыграет, – признался Бердыев. – Есть вопросы по Бухарову. Состояние сборников пока непонятно. После таких сборов первые матчи всегда сложные.

– Что можете сказать про Дмитрия Полоза? Динамика показывает, что вы его стали раньше менять.

– Ну хотелось бы видеть другого Полоза. Более подвижного на поле.

– В каком состоянии находится Сослан Джанаев? И сможет ли он сыграть в этом году?

– Думаю, да. Он летит с нами в Махачкалу и скорее всего сыграет за дубль. Дальше посмотрим. Тренируется он хорошо. (Артур Еникеев)