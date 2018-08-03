Курбан Бердыев: "Гранат и Кудряшов приехали из сборной не в тех кондициях"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев удовлетворен результатом матча второго тура чемпионата России с "Динамо" (1:1).

- Если говорить об игре, то думаю, что ничья вполне закономерный исход в матче против "Динамо". В первом тайме соперник достаточно активно доминировал и создавал моменты, когда мы проигрывали единоборства. Если говорить в целом, то в какой то степени есть удовлетворение от результата

- Игроки сборной Гранат и Кудряшов не участвовали уже в двух матчах. Это ваша принципиальная позиция?

- Федор с травмой приехал из сборной. Он сейчас не в том функциональном состоянии. Что касается Володи - он тоже приехал не в тех кондициях. "Рубин" с четырьмя очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, "Динамо" с двумя баллами идет шестым. (Ярослав СУСОВ)