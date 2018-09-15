Курбан Бердыев: "Говорить, что мы подошли к матчу с "Енисеем" как к прежним играм, нельзя"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящей игры седьмого тура чемпионата России против "Енисея".

- Когда много сборников участвуют в играх за национальные команды, как у нас, это выбивает, есть проблемы. Говорить, что мы подошли к сегодняшней встрече как к прежним матчам, нельзя, - сказал Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер". - Сюрпризы? Это РПЛ, все друг друга знают. Енисей - команда Аленичева, использующая короткие и средние передачи, агрессивно играет в чужой штрафной.

"Рубин" - "Енисей": чемпионат России по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция