Курбан Бердыев: "Готовимся к "Ростову", как к любой другой команде"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Ростова" в интервью "СЭ" отметил, что перерыв на игры сборных пошел его команде на пользу. Специалист также добавил, что гол в ворота сборной России придаст нападающему Сердару Азмуну уверенности.

– Перерыв пошел нам на пользу, – сказал Бердыев. – После последних матчей психологическое состояние было не очень хорошее. При равных играх мы теряли очки. Не знаю, в каком состоянии приехали сборники, но, слава богу, что нет травм.

– В каком состоянии футболисты, которые ранее были травмированы – Олег Кузьмин, Руслан Камболов?

– Камболов работает в общей группе, но еще не в достаточной функциональной готовности. Будем смотреть по ситуации.

– Что можете сказать про "Ростов"? Если ли общие черты у нынешней команды и той, которая была при вас?

– Я бы не хотел сравнивать. У них изменена схема, есть другие перестроения. Но мы готовимся к "Ростову" так же, как и к любой другой команде.

– Гол за сборную поможет Сердару Азмуну раскрепоститься?

– Есть моменты, которые в игре он не забивает, но забивает в тренировках, поэтому определенная неуверенность у него была. Думаю, этот гол снимет с него психологический груз. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Напомним, что матч "Ростов" - "Рубин" состоится 15 октября. Начало - 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.