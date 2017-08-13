Курбан Бердыев: "Гол на последней минуте делает честь "Рубину"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев назвал ничью в матче 6-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:1) закономерным результатом. Специалист отметил, что команда смогла набрать очко, несмотря на проблемы с составом.

– Думаю, что результат закономерен, – сказал Бердыев во флеш-интервью. – Тот факт, что мы отыгрались на последней минуте, делает честь команде. Мы не сдавались, шли вперед. Добыли ничью, хотя у нас и были проблемы с составом.

Замена Рочины? Он неплохо смотрелся, но подустал.

Текстовая трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Рубин"