Курбан Бердыев: "Эззатоллахи правильно поступил, перейдя в "Амкар"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что практически все футболисты казанцев находятся в строю. Также специалист поддержал решение своего экс-подопечного по "Ростову" Саида Эззатоллахи, который сменил донской клуб на "Амкар".

– В принципе, у нас травмирован только Камболов, и мы его ждем, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – А в целом, все остальные готовы. Эззатоллахи? Саид – перспективный футболист. Были обстоятельств, которые не позволяли ему играть в "Ростове". Он правильно сделал, перейдя в "Амкар", здесь у него будет игровая практика.

Трансляция матча "Рубин" - "Амкар"