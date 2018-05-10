Курбан Бердыев: "Если бы не организационные проблемы "Рубина", вопрос еврокбков был бы открытым"

Главный трнере "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что команда упустила шанс побороться за Лигу Европы из-за организационных проблем.

- Сегодня стало известно, что "Тосно" скорее всего не выступит в еврокубках. В плане этого результата не жалеете о потерянных очках?

- Нет, дело в том, что это лишь первый этап. Первое, обидно, что такие команды, которые прошли долгий путь, лишают лицензирования. Хотя, я надеюсь, что ситуация изменится. Второе, шестое место дает право играть в еврокубках, и, если бы не те ситуации организационные, которые были, если бы в тот момент не потеряли очки, было бы все по-другому. В любом случае, наш вопрос остался бы открытым.

- "Рубин" очевидно прибавил весной с игровой точки зрения. Почему при этом не удалось в домашних матчах обыграть "Ростов" и "Уфу"?

- Вы же видели, что моменты были, а, самое главное – игра. Вы должны понимать, если говорить о позиционной обороне, то ее легче выстраивать, нежели позиционную атаку. Нужно время. Я уже говорил, что Гвардиоле в Англии год понадобился. А сколько он критики вынес, имея топ-игроков? У нас таковых нет, но, тем не менее, мы к этому стремимся. Думаю, что на следующий год все будет зависеть от состава, который будет, от селекции и так далее. Думаю, нам удастся наладить позиционную атакующую игру.