21:12 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "Если Азмун не будет забивать, то зачем он нужен?"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев остался доволен результатом матча 10-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0). Однако, по его словам, местами его команда действовала неправильно.

– В первом тайме, когда все делали правильно, ничего не придумывали – игра смотрелась. Как только стали усложнять, то все пропало, - отметил Бердыев. 

– Насколько Азмун сейчас не влияет на команду? И важно ли, что он не уезжает в сборную?

– Неизвестно, уезжает он в сборную или нет. Откуда вы это взяли? Если не будет забивать, то зачем он нужен? (Артур Еникеев).

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
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