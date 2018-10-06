Курбан Бердыев: "Если Азмун не будет забивать, то зачем он нужен?"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев остался доволен результатом матча 10-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0). Однако, по его словам, местами его команда действовала неправильно.

– В первом тайме, когда все делали правильно, ничего не придумывали – игра смотрелась. Как только стали усложнять, то все пропало, - отметил Бердыев.

– Насколько Азмун сейчас не влияет на команду? И важно ли, что он не уезжает в сборную?

– Неизвестно, уезжает он в сборную или нет. Откуда вы это взяли? Если не будет забивать, то зачем он нужен? (Артур Еникеев).