Курбан Бердыев: "Еще до перехода говорил Навасу, что мне нужен капитан"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед гостевым матчем 9-го тура премьер-лиги против "Спартака" подчеркнул, что играть против красно-белых сложно всем командам.

- Безусловно, это особенная игра, - сказал в эфире канала "Наш футбол" Бердыев. - Это чемпион страны, команда организованно играет в атаке. Против "Спартака" всем командам сложно.

Есть проблемы с травмированными. Навас сразу с капитанской повязкой? Еще до перехода говорил ему, что мне нужен капитан на поле и лидер в раздевалке.

Во время паузы было много непонятного с трансферами, игроки не знали, уйдут или останутся.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"