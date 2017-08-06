Курбан Бердыев: "Дзагоев же сказал, что "Рубину" нужно 10 игр"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 4-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) поблагодарил своих подопечных за игру. Специалист подчеркнул, что это еще не та команда, которую он хочет видеть.
– Команда старается делать то, что мы хотим видеть в игре, и за это я благодарю ребят, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – ЦСКА выставил всех атакующих футболистов, показывал конструктивный футбол и нам было тяжело. Но в конце у них были только навалы, мы это предполагали. Да, у ЦСКА были моменты, но мы еще до этого должны были решать судьбу встречи.
"Рубину" нужно время. Это еще не та команда, которую я хочу видеть (улыбается). Как долго это займет? Дзагоев же сказал, что нам нужно 10 игр.
yspesh4
Чтож ты, басурманин, четки Гинера никак забыть не можешь?
21:10 6 августа
spetrov
Ну, по большому счету, что кроме везения в лице Помазуна, может выделить по игре Рубина? Ничего. Ну да, пара моментов во втором за счет освободившегося пространства. Опять же в результате нежданно свалившегося перимущества в счете. Так что понятно, что хотелось поддеть в ответ. Но оснований для этого игра Рубина, говоря откровенно, не дала.
20:38 6 августа
Whyborn
тут кто-то про фэйр плей напомнил, так сам же рубин его и нарушает... с чего вы взяли, крикуны, что фэйр плей это когда надо мячик скинуть в аут когда игрочишка ножку под себя подобрал? Почему же тогда вы, крикуны, не принимаете фэйр плей как честную игру - без затяжки времени, без отмененных замен, без ставшим уже классического супер разбега рыжыка, ну почему?
20:14 6 августа
ntsg62
Да нет же,в интонациях Бердыева была некоторая полуирония,да и уважение чувствовалось к Дзаге.За свои глупые слова Гинер терпит уже от двух команд Бердыева!Ждем покушения на КББ!!!
20:12 6 августа
Whyborn
шайтан придумал отменять замены! ай-да сукин сын.
20:09 6 августа
devoted
кузя23, это был ответ на первый комментарий old grumbler ' a.
19:55 6 августа
кузя23
devoted Вообще-то Дзагоев уважительно отозвался о сопернике, сказав, что не стоит торопиться судить работу Бердыева. 19:36_А где в словах Бердыева неуважение к Дзагоеву?
19:50 6 августа
Пушкарь в теме
осетин много говорит,но далеко не все делает на поле.Бердыев мало говорит,но результаты на табло...
19:44 6 августа
Вопреки
Ну да... В ЦСКА все "великие" - руководители, игроки, знающие все даже о чужих командах... А Бердыев, конечно, прислушается к Дзагоеву, как посмеялся над истерикой Гинера два года назад, унижая гинеровских кабинетных уже третий год с двумя командами. Но до чего же гнилые ребятки столичные (не зря говорят... каков руководитель, такие и подчиненные) - "Рубин" ответного фейрл-плей так и не дождался... Но это только озлобило казанских мужиков. Браво, Бердыев !!!
19:43 6 августа
RSDsouth
Ну давайте помнить что в рамке стоял ребёнок в футболе . Вынеси фксм ,тогда и посмотрим
19:36 6 августа
Gizza196
Это старая истина, чемпионат начинается после 10 го тура.
19:36 6 августа
devoted
Вообще-то Дзагоев уважительно отозвался о сопернике, сказав, что не стоит торопиться судить работу Бердыева.
19:36 6 августа
old grumbler
Подколол Дзагу ибо не стоит перед матчем игрокам небрежно говорить о сопернике...
19:34 6 августа