Курбан Бердыев: "Дзагоев же сказал, что "Рубину" нужно 10 игр"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 4-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) поблагодарил своих подопечных за игру. Специалист подчеркнул, что это еще не та команда, которую он хочет видеть.

– Команда старается делать то, что мы хотим видеть в игре, и за это я благодарю ребят, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – ЦСКА выставил всех атакующих футболистов, показывал конструктивный футбол и нам было тяжело. Но в конце у них были только навалы, мы это предполагали. Да, у ЦСКА были моменты, но мы еще до этого должны были решать судьбу встречи.

"Рубину" нужно время. Это еще не та команда, которую я хочу видеть (улыбается). Как долго это займет? Дзагоев же сказал, что нам нужно 10 игр.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"