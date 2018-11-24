Курбан Бердыев: "Думаю, мы сыграли ниже своих возможностей"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 15-го тура российской премьер-лиги с "Анжи" (1:1) отметил, что очко на выезде это хорошо, но хотелось бы добиться большего.

⁃ Мы ничего не смогли извлечь из территориального преимущества. Думаю, мы сыграли ниже своих возможностей,- сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер".

⁃ Это уже девятая ничья "Рубина" в чемпионате в текущем сезоне. Вы довольны результатом сегодня?



⁃ Очко на выезде, все таки, очко. Но, конечно же, хотелось бы большего.

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