Курбан Бердыев: "Думаю, Кокорин и Мамаев будут играть"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев и генеральный директор клуба Рустем Сайманов прокомментировали ситуацию вокруг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Бердыев считает, что они продолжат играть.

– Вы всегда много говорите о важности дисциплины вне поля. Ваше мнение, почему с Кокориным и Мамаевым такое случилось?

Сайманов: – Это проекция нашего общества, к сожалению, - приводит "Бизнес.Online" слова Сайманова.

Бердыев: – Да, если известный человек что-то сделал, то это обсуждается, но таких случаев с обычными людьми происходит очень много. Просто внимание получили эти двое.

– Их карьеры закончились?

Бердыев: – Они будут играть, думаю. Мамаев потенциально очень сильный, но я не знаю, хватит ли у него мотивации после всего этого играть. Я даже много записей показывал своим игрокам, как Мамаев участвует в эпизодах, играет из глубины, подключается. У него есть чему поучиться. Кокорин же будет играть и будет делать это хорошо, мне кажется. Из российских нападающих он самый сильный.

– После этой истории с арестом Мамаева и Кокорина со своими игроками проводили какие-то беседы?

Бердыев: – Если я чувствую, что у игрока какие-то сложности, он начинает неправильно себя вести, то вызываю его к себе. Мы обсуждаем его конкретные действия, слова или интервью, действия на поле. Если он в тренировках что-то не делает, я ему об этом говорю. Часто и много таких бесед не провожу, но все понимают, что к ним серьезно надо относиться, иначе последствия будут для них.