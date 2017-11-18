Курбан Бердыев: "Доволен тем, как выглядит "Рубин" перед матчем с "Арсеналом"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 17-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что Федор Кудряшов сыграет на правом фланге защиты. Специалист также добавил, что доволен тем, как выглядят казанцы перед этой встречей.

– Доволен тем, как выглядит команда перед матчем, – сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы понимаем, что в первом круге сыграли ниже своих возможностей, во втором будем играть с большей самоотдачей.

Кудряшов? Он сыграет справа в защите, потому что пропускает игру Бауэр, и перед матчем травму получил Кузьмин.

Трансляция матча "Арсенал" - "Рубин"