Курбан Бердыев: "Динамо" раскрепостились после прихода Хохлова"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед началом матча 14-го утра чемпионата России с "Динамо" подчеркнул, что казанцы должны показать компактный и собранный футбол. По словам специалиста, бело-голубые с приходом Дмитрия Хохлова стали действовать более раскрепощено.

– Камболов? Нет риска в связи с его выходом. Он тренируется достаточно давно, – сказал Бердыев в интервью телеканалу "Наш футбол". – Нужно, чтобы он почувствовал игру. Думаю, что Камболов справится.

Каким будет футбол? "Динамо" после прихода Хохлова, который знает ребят, раскрепостились. Они более свободны в действиях, решениях. Получили больше свободы в атаке. Думаю, что все в "Рубине" понимают необходимость сыграть собрано и компактно.

Трансляция матча "Рубин" – "Динамо"