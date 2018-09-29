Курбан Бердыев: "Даже не думаем о том, что шесть игроков "Крыльев" раньше играли в "Рубине"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу чемпионата России против "Крыльев Советов". По словам специалиста, в игре не примут участия Ибрагим Цаллагов, Чико Флорес и Сослан Джанаев.

- В матче не смогут сыграть Цаллагов и Чико Флорес. Возвращение Джанаева ожидаем в 20-х числах октября, - сказал Бердыев. - Все остальные готовятся к игре.

- Навас не сыграл на Кубок. Это плановая замена?

- Да. Мы ждали отдохнуть Сесару. Он готовится к игре в понедельник.

- Что можете сказать о сопернике?

- У Тихонова хорошая команда. Они варьируют схемы: 4-5-1, 5-3-2. К таким командам всегда сложнее готовиться.

- То, что шесть игроков самарской команды в разное время играли в Казани, может стать каким-то фактором для соперника?

- Мы об этом вообще не думаем.

- Вы были очень недовольны игрой в Туле...

- Да. Начали играть, только после того, как счет стал 0:2. Но мы разобрали ошибки. (Артур Еникеев)

Матч "Рубин" - "Крылья Советов" состоится 1 октября, начало игры - в 19.30 по московскому времени