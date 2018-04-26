Курбан Бердыев: "Давно пора доверять нашим молодым тренерам. Они не уступают легионерам"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в интервью клубной пресс-службе перед матчем 28-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что все игроки казанской команды здоровы за исключением полузащитника Гекдениза Карадениза и защитника Олега Кузьмина.

- Что можете сказать о "Динамо", этого весеннего "Динамо", которое поднялось в турнирной таблице?

- Во-первых, если говорить о "Динамо" и изменениях, которые происходят сейчас в Премьер-лиге, то меня радует новое поколение тренеров. Это и Хохлов, и Евсеев, Семак, Ледяхов. Давно уже пора доверять нашим молодым тренерам. Они не уступают легионерам в большинстве своем. Слава богу, что в РФПЛ появляются такие ребята. Что касается "Динамо", мы видели их на сборах, вместе тренировались, жили в одной гостинице. Уже тогда было видно, что "Динамо" преображается. Их результаты, и игра радуют.

- Как обстановка в команде, есть ли травмированные, в каком настроении ребята с учетом того, что мотивация на остаток сезона потеряна?

- Я бы так не сказал. По травмам, пока индивидуально занимается Гекдениз Карадениз – ушиб после игры с "Ростовом". И посмотрим сегодня как будет себя чувствовать Кузьмин в общей группе после разминки. Все остальные готовы.

- Понятно, что сама победа – это уже мотивация. Но какие слова вы подбираете, чтобы настроить игроков на заключительные матчи?

- Ребята сами все понимают. Первое – конкуренция, второе – та игра, которую мы стараемся выстроить, что-то получается, а что-то нет. Их сама игра стимулирует. Я чувствую по команде, что, если что-то не получается, то они сильно переживают. Это очень важно. Не нужно дополнительно стимулировать. Они хотят играть именно в тот футбол, который мы пытаемся выстроить.

Матч "Динамо" - "Рубин" пройдет 30 апреля, начало - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.