16:28 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "ЦСКА провел удачную селекцию. У клуба большее будущее уже в этом сезоне"


Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал предстоящую встречу с ЦСКА в 5-м туре российской премьер-лиги.

- Безусловно ЦСКА является быстрой и молодой командой. У них удачная селекция, у клуба большое будущее уже в этом сезоне, - сказал Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер". - Байрамян и Джанаев не сыграют из-за травм. Я не думаю, что мы кого-то купим в это трансферное окно, я думаю текующий состав сохранится, если никого не продадим.

"Рубин" – ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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