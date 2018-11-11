Курбан Бердыев: "Было волнение - все-таки чемпион приехал"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей в Казани в матче 14-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:0) сказал, что доволен лишь вторым таймом.

- Есть удовлетворение от игры, но нет от результата, - сказал Бердыев. - Начали играть правильно только во втором тайме. После перерыва стало получаться то, что наигрывали. Футбол - игра простая. Не надо выдумывать из простого сложное.

- С чем связано такое плохое начало игры?

- Волнение было - все-таки чемпион приехал в хорошем состоянии. К тому же был след от предыдущей игры. Считаю, что худшей в сезоне. Думаю, что мы на верном пути. Сегодня во втором тайме игра получалась. Особенно после выхода Могилевца и Подберезкина. (Артур Еникеев).

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