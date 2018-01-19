09:38 | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "Было бы лучше, если бы Азмун не забил ни одного гола за сезон"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что нападающему его команды Сердару Азмуну тяжело справиться с общественным давлением и ожиданиями болельщиков. В этом сезоне 23-летний форвард принял участие в 21 матче за клуб, забив 1 мяч. В составе сборной Ирана на его счету 1 гол (в ворота России) в 3 играх.

 
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– Ему сложно справляться с внешним давлением, - приводит "БИЗНЕС-Online" слова Бердыева. - К нему был огромный, просто сумасшедший интерес: все клубы звонят нам, его отцу. И это топ-клубы: "Арсенал", "Селтик". А в "Эвертоне" владелец – иранец, который выходил на меня и пытался договориться о трансфере. У Азмуна миллионы поклонников, невероятное внимание – с этой нагрузкой он не справился. И вот он приехал в "Рубин" звездой, после хорошего сезона, ему это всё вскружило голову. И я благодарен, что его Бог так испытывал. Если бы он не забил вообще ни одного гола, было бы даже лучше. Я ему говорил, что Аллах его наказывает за его звездное поведение: "У тебя моментов будет море, но ты не забьешь". Он ведь проверил судьбу в "Ростове", где у него было два-три момента, и он забивал, была сумасшедшая реализация. Но для нападающего удача очень многое значит. Сердар в итоге и в сборной, и в клубе потерял место, пошли травмы. Вот этот непрофессионализм и проявился таким непростым сезоном. Только в матче с "Локомотивом" я увидел того Азмуна, который нам нужен.

– Такой период его закалит?

– Такие отрезки нужны обязательно. Я очень рад, что он прошел это.

– Что вы ждете от Азмуна в дальнейшем?

– Думаю, на чемпионате мира он проявит себя. В дальнейшем он способен реализовать себя в топ-клубе. Я даже не сомневаюсь в этом, потому что знаю нападающих, которые там играют, знаю его возможности и мне есть, с чем сравнивать. Его ведь перепрыгнуть сложно, он довольно быстрый.

Дополнительная информация

https://www.business-gazeta.ru/article/369948

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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марк де фоссен

Сейчас фаязы набегут,начнут нам "петь" какой хитрый Бердыев,и зачем его пригласили в Рубин,))

13:43

марк де фоссен

Очень мудрый человек!

13:42

Дядька

Бекиич как всегда прав. Даже с КриРо происходит нечто подобное, не то что с Азмуном.

10:15