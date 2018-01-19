Курбан Бердыев: "Благодаря лимиту молодые игроки не хотят прогрессировать"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев высказался против лимита на легионеров, отметив, что такая система вредит молодым игрокам. Также наставник казанцев предположил, что чемпионат России вернется к системе "весна-осень".

– Мы вернемся к системе "весна-осень"?

– Думаю, да. Думаю, Мутко все правильно понимаетм, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Бердыева. – Мы с ним разговаривали на эту тему, и я ему говорил: "Это преступление. В минус 15 для кого мы играем? Кому это нужно?!"

– Лимит нужно отменить? В клубах появляются молодые игроки не благодаря ему?

– А сколько загублено? Благодаря лимиту молодые игроки получают большие контракты и прогрессировать не хотят, из-за лимита пропала большая группа талантливых футболистов. Они же деньги по контракту получают, а их нужно зарабатывать.

– Лимит вреден?

– Да, однозначно. Для профессионального роста игроки должны пройти через конкуренцию. Именно конкуренция заставит расти молодых, а возрастных футболистов профессионально относиться к своей карьере.

– Что еще вы бы изменили в чемпионате? Сокращение, увеличение?

– Нет, 16 команд – это оптимально. Хотел бы, чтобы скорее решили проблему подготовки тренеров всех направлений. Нужно привозить лучших иностранных тренеров, которые будут готовить наших специалистов. Мы ведь в Испании лучших детских тренеров забрали, когда привозили сюда инструкторов и тренеров в академию. И они очень многое сделали. Мы им говорили: "Вы воспитайте наших тренеров, вы не нужны нам на сто лет". Тех ребят, которые заканчивали и в дубль не попадали, мы их устраивали в институт, чтобы потом забрать в академию как своих воспитанников. Мы это выстраивали. И так нужно делать в институтах: приглашать преподавателей на хорошие контракты, чтобы они были заинтересованы.