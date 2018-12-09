Курбан Бердыев: "Бабурин – лучший у Рубина. При чем здесь место рождения?"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев на пресс-конференции после победы в матче 17-го тура премьер-лиги над "Зенитом" (2:1) объяснил, почему в основе вышел вратарь Егор Бабурин, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Очень важные три очка, хотя достались они нам тяжело. Но есть удовлетворение от результата, – сказал Бердыев.

– Играло много молодых футболистов. Как вы оцените их игру?

– Благодарен Всевышнему, что ребята в первый раз вышли и одержали победу над лидером чемпионата, заслуженным лидером. Абдуллаева я заменил, потому что он попросил замену. Степанов вышел, не волновался. Доволен и Сагитовым.

– Неожиданное решение по Бабурину...

– Почему неожиданное? У нас кто сильней, тот и играет. Бабурин сыграл хорошо.

– Это связано с тем, что он – воспитанник "Зенита"?

– Да нет. Поймите, он очень хорошо выглядит на тренировках. Мы и в предыдущей игре хотели ставить его в состав. Он действительно лучший. При чем здесь место рождения?

Все о чемпионате России – здесь