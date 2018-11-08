Курбан Бердыев: "Азмун готов сыграть с "Локомотивом"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча против "Локомотива" заявил, что иранский форвард Сердар Азмун готов выйти на поле. Он также рассказал о состоянии здоровья других футболистов.

– Азмун тренируется в общей группе и готов сыграть.

– А кто не готов?

– В принципе, все готовятся к игре. Сорокин дисквалифицирован, но вернулся Гранат. Есть небольшие проблемы у Чико Флореса. Он тренируется индивидуально.

– С чем было связано то, что в последних матчах в атаке "Рубин" выглядел блекло?

– С отсутствием Азмуна, хоть я и говорю, что незаменимых нет. К тому же еще есть проблемы с взаимодействием в середине поля. То один вылетает, то другой. (Артур Еникеев)