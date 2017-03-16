Куратор "Ростова": "Процесс оздоровления клуба завершится к концу года"

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что процесс реорганизации и стабилизации "Ростова" должен быть завершен к концу года. Гуськов заявил, что уже произошла смена директора клуба, главного бухгалтера, его заместителя, изменения в юридическом отделе.

– С июля 2016 года по поручению губернатора Василия Голубева, который принимает активное участие в жизни клуба, осуществляется координация деятельности футбольного клуба "Ростов", его оздоровление по основным направлениям – и финансовая стабилизация, и улучшение менеджмента, и выстраивание более эффективных взаимоотношений между тренерским штабом, игроками и руководством команды, – цитирует ТАСС Гуськова. – За это время много удалось сделать, но процесс оздоровления, реорганизации не завершен, потому что требует больше времени. Окончательная стабилизация клуба произойдет в течение 2017 года, но уже до начала следующего сезона основные мероприятия будут завершены.

В настоящий момент подбираются кандидатуры зама директора клуба, осуществлено обновление совета директоров клуба – там произошла ротация в связи с кадровыми изменениями. На сегодняшний день самое важное – полностью укомплектовать штат. Формируется стратегия дальнейшего развития клуба.