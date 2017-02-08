Кураньи побывал в гостях у московского "Динамо" и тульского "Арсенала" в Турции

Экс-игрок "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и московского "Динамо" Кевин Кураньи посетил тренировки "Динамо" и тульского "Арсенала" на сборах в Турции. Столичный клуб разместил в "Инстаграме" фото нападающего с Владимиром Рыковым, Люком Уилкширом и Александром Сапетой. В расположении туляков селфи с бывшим партнером сделал экс-вратарь бело-голубых Владимир Габулов.
Накануне стало известно: Кураньи провел несколько тренировок с брестским "Динамо" на сборе команды в Турции. При этом агент форварда опроверг информацию о том, что немец может подписать контракт с белорусским клубом.
Басист
Кевин решил за зиму все Динамы подинамить.
23:53 8 февраля
П_о_в_а_р
Ща Гурам его в Тулу заподпишет. Трепещи всякие разные... окромя Спартака, канеш.
23:40 8 февраля