Кураньи побывал в гостях у московского "Динамо" и тульского "Арсенала" в Турции

Экс-игрок "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и московского "Динамо" Кевин Кураньи посетил тренировки "Динамо" и тульского "Арсенала" на сборах в Турции. Столичный клуб разместил в "Инстаграме" фото нападающего с Владимиром Рыковым, Люком Уилкширом и Александром Сапетой. В расположении туляков селфи с бывшим партнером сделал экс-вратарь бело-голубых Владимир Габулов.

Накануне стало известно: Кураньи провел несколько тренировок с брестским "Динамо" на сборе команды в Турции. При этом агент форварда опроверг информацию о том, что немец может подписать контракт с белорусским клубом.

К нам приехал, к нам приехал... Лучший бомбардир #Динамо XXI века. Всем болельщикам "Динамо" привет от Кевина!) Фото опубликовано Dynamo Moscow FC (@fcdm_official) Фев 8 2017 в 8:12 PST