23:20 8 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кураньи побывал в гостях у московского "Динамо" и тульского "Арсенала" в Турции

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Экс-игрок "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и московского "Динамо" Кевин Кураньи посетил тренировки  "Динамо" и тульского "Арсенала" на сборах в Турции. Столичный клуб разместил в "Инстаграме" фото нападающего с Владимиром Рыковым, Люком Уилкширом и Александром Сапетой. В расположении туляков селфи с бывшим партнером сделал экс-вратарь бело-голубых Владимир Габулов.

Накануне стало известно: Кураньи провел несколько тренировок с брестским "Динамо" на сборе команды в Турции. При этом агент форварда опроверг информацию о том, что немец может подписать контракт с белорусским клубом.

 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Басист

Кевин решил за зиму все Динамы подинамить.

23:53 8 февраля

П_о_в_а_р

Ща Гурам его в Тулу заподпишет. Трепещи всякие разные... окромя Спартака, канеш.

23:40 8 февраля

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Материалы других СМИ