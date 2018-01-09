09:30 | Футбол — РФПЛ

"Купить нападающего". Куда перейдут Смолов и Дзюба?

Как могут измениться линии атаки лидеров чемпионата России. Фото "СЭ"
Как могут измениться линии атаки лидеров чемпионата России. Фото "СЭ"
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Для пяти лучших клубов чемпионата России одна из главных интриг трансферной зимы-2018 связана с форвардами. Куда перейдет Федор Смолов из "Краснодара" и Артем Дзюба из "Зенита", кем восполнит возможную потерю Эдера "Локомотив" и Зе Луиша"Спартак", а также как исполнится новогоднее пожелание ЦСКА "купить нападающего"? Как могут измениться линии атаки лидеров премьер-лиги – в одной картинке.
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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (7)
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ЗЮК~

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..,у тебя расцветка кала на лице.

12:51

LLL71

Какая разница куда они перейдут. Они что-то из себя представляют чтоли?

12:50

Panuchi

дзюба в локомотив за трофеями )),как в Зенит)

12:28

баламошка

Смолов в Реал, Дзюба в ЦСКА. Инфа 99,8%.

11:10

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

НикНейм для Спартака неправильный нарисовали.Расцветку.Надо лицо черным сделать ,а остальное белым,а не наоборот)))

10:54

Apleks

Дзюба опять по слухам переходов на первом месте, но кому нужно это бревно за такие деньги, кроме как газпрому.

10:09

Kubannnec

А разве вариант с Ростовом для Дзюбы закрыт? Вроде и Карпин его знает, да и играл он там неплохо когда-то. Зарплата у него только...

10:04