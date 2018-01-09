"Купить нападающего". Куда перейдут Смолов и Дзюба?

Для пяти лучших клубов чемпионата России одна из главных интриг трансферной зимы-2018 связана с форвардами. Куда перейдет Федор Смолов из "Краснодара" и Артем Дзюба из "Зенита", кем восполнит возможную потерю Эдера "Локомотив" и Зе Луиша – "Спартак", а также как исполнится новогоднее пожелание ЦСКА "купить нападающего"? Как могут измениться линии атаки лидеров премьер-лиги – в одной картинке.
ЗЮК~
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..,у тебя расцветка кала на лице.
12:51
LLL71
Какая разница куда они перейдут. Они что-то из себя представляют чтоли?
12:50
Panuchi
дзюба в локомотив за трофеями )),как в Зенит)
12:28
баламошка
Смолов в Реал, Дзюба в ЦСКА. Инфа 99,8%.
11:10
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
НикНейм для Спартака неправильный нарисовали.Расцветку.Надо лицо черным сделать ,а остальное белым,а не наоборот)))
10:54
Apleks
Дзюба опять по слухам переходов на первом месте, но кому нужно это бревно за такие деньги, кроме как газпрому.
10:09
Kubannnec
А разве вариант с Ростовом для Дзюбы закрыт? Вроде и Карпин его знает, да и играл он там неплохо когда-то. Зарплата у него только...
10:04