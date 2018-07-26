Куликов, Сельдяков, Федотов и Чистяков не вошли в список из 18 главных арбитров для работы в РПЛ и Кубке России

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список из 18 главных арбитров для работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России в сезоне-2018/19, сообщает ТАСС.

В список арбитров вошли Владислав Безбородов, Станислав Васильев, Михаил Вилков, Роман Галимов, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Павел Кукуян, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Алексей Николаев, Алексей Сухой, Евгений Турбин, а также Николай Волошин и Василий Казарцев, вошедшие в состав судей премьер-лиги впервые. Не попали в итоговый список Сергей Куликов, Владимир Сельдяков, Игорь Федотов и Артем Чистяков, работавшие в прошлом сезоне.

РПЛ-2018/19 стартует 28 июля матчем "Урал" - "Анжи" в Екатеринбурге.