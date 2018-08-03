Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота "Динамо"

На 66-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Динамо" – "Рубин" правильно поступил арбитр Павел Кукуян, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде нападающий казанской команды Бухаров упал в динамовской штрафной, пытаясь заработать 11-метровый удар. Но судья верно разобрался в случившемся, правильно оценил детали единоборства форварда с защитником Рыковым и на просьбу игрока "Рубина" ответил отрицательно. Прав был Кукуян и на 33-й минуте, когда он оценил грубость динамовца Соу желтой, а не красной карточкой. (Александр БОБРОВ)