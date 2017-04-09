Кудряшова унесли на носилках в матче с "Локомотивом"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов получил травму в матче 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом". 30-летнего россиянина на 54-й минуте игры унесли на носилках после столкновения с хавбеком железнодорожников Игорем Денисовым.

Трансляция матча "Локомотив" - "Ростов"