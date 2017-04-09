20:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кудряшова унесли на носилках в матче с "Локомотивом"

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Защитник "Ростова" Федор Кудряшов получил травму в матче 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом". 30-летнего россиянина на 54-й минуте игры унесли на носилках после столкновения с хавбеком железнодорожников Игорем Денисовым.  

Трансляция матча "Локомотив" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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shpasic

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