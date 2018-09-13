Кудряшов выбыл на две недели

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что защитник команды Федор Кудряшов выбыл не две недели. Игрок получил травму в матче Лиги наций с Турцией (2:1) 7 сентября.

- Кудряшов пропустит две недели. Сослан Джанаев лечится в Германии. Также не сыграет с "Енисеем" Ибрагим Цаллагов, - сказал Бердыев журналистам.

15 сентября "Рубин" сыграет дома с "Енисеем" в седьмом туре чемпионата России.

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