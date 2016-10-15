20:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кудряшов удален в матче со "Спартаком"

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Защитник "Зенита" Федор Кудряшов в компенсированное время первого тайма гостевого матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" удален с поля. Защитник гостей получил прямую красную карточку за грубый фол против Романа Зобнина.

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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КОММЕНТАРИИ (12)
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DJDF

а потом удивляются "почему все не любят спартак?" Да если когда-нибудь это нетонущее Оно попадет в ФНЛ по всей России праздник будет!

20:28

mr.loko44

задел мясного - на выход.Новые правила .Драть драть!!! спартак

20:28

funyaka

sergant89 = только Фернандо не попал по Гацкану:)

20:28

kb minsk

Для неадекватов: красная карточка дается : за очень грубую игру (включая «подкат» сзади, удар ногой в область тела, удар прямой ногой)

20:28

Slim Taller

Тут даже жёлтой не было.Как комментатор-армяшка старается придумать оправдание.Позор!

20:28

Felix BARSA

ДОСТАЛИ УЖЕ ! Как выезд,так или красная,или пеналь,отдайте уже звание чемпионов Москве или Питеру и все! БЕЗБОРОДОВ ПАЛ В МОИХ ГЛАЗАХ,позорище!!!

20:27

sergant89

Фернанду двумя ногами зряче в подкате влетает в ноги сопернику и получает за это желтую карточку. Кудряшов в попытке выбить мяч попадает по Зобнину и получает прямую красную. В первом случае фол умышленный, во втором технический игровой. И после этого в Спаме кричат о несправедливости к ним судей???

20:27

пошливы

Ну что довольны сучье племя??? Спартак - это фашизм российского футбола. Чтобы вы все сдохли волки позорные. Мерзко, противно видеть ваши цвета и ваших гондоновских судей.

20:27

ArtTim

и после этого спартак будет говорить о судействе................?! Наныли за 2 недели ))

20:27

novic

Удалили Кудряшова. Опять "Спартак" плавят. Караул!!!

20:26

А380726

Безбородов - в ФНЛ!!!

20:26

Справедливый(Ставрополь)

ПОЗОР СПАРТАКУ И ВСЕМУ РУКОВОДСТВУ РФПЛ! ДА НАДОЕЛО УЖЕ НАБЛЮДАТЬ КАК ТОПЯТ ОДНУ ИЗ ЛУЧШИХ КОМАНД ЧЕМПИОНАТА РОССИИ!!!

20:25

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