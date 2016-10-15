Кудряшов удален в матче со "Спартаком"

Защитник "Зенита" Федор Кудряшов в компенсированное время первого тайма гостевого матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" удален с поля. Защитник гостей получил прямую красную карточку за грубый фол против Романа Зобнина.
Защитник "Зенита" Федор Кудряшов в компенсированное время первого тайма гостевого матча 10-го тура чемпионата России против "Спартака" удален с поля. Защитник гостей получил прямую красную карточку за грубый фол против Романа Зобнина.
DJDF
а потом удивляются "почему все не любят спартак?" Да если когда-нибудь это нетонущее Оно попадет в ФНЛ по всей России праздник будет!
20:28
mr.loko44
задел мясного - на выход.Новые правила .Драть драть!!! спартак
20:28
funyaka
sergant89 = только Фернандо не попал по Гацкану:)
20:28
kb minsk
Для неадекватов: красная карточка дается : за очень грубую игру (включая «подкат» сзади, удар ногой в область тела, удар прямой ногой)
20:28
Slim Taller
Тут даже жёлтой не было.Как комментатор-армяшка старается придумать оправдание.Позор!
20:28
Felix BARSA
ДОСТАЛИ УЖЕ ! Как выезд,так или красная,или пеналь,отдайте уже звание чемпионов Москве или Питеру и все! БЕЗБОРОДОВ ПАЛ В МОИХ ГЛАЗАХ,позорище!!!
20:27
sergant89
Фернанду двумя ногами зряче в подкате влетает в ноги сопернику и получает за это желтую карточку. Кудряшов в попытке выбить мяч попадает по Зобнину и получает прямую красную. В первом случае фол умышленный, во втором технический игровой. И после этого в Спаме кричат о несправедливости к ним судей???
20:27
пошливы
Ну что довольны сучье племя??? Спартак - это фашизм российского футбола. Чтобы вы все сдохли волки позорные. Мерзко, противно видеть ваши цвета и ваших гондоновских судей.
20:27
ArtTim
и после этого спартак будет говорить о судействе................?! Наныли за 2 недели ))
20:27
novic
Удалили Кудряшова. Опять "Спартак" плавят. Караул!!!
20:26
А380726
Безбородов - в ФНЛ!!!
20:26
Справедливый(Ставрополь)
ПОЗОР СПАРТАКУ И ВСЕМУ РУКОВОДСТВУ РФПЛ! ДА НАДОЕЛО УЖЕ НАБЛЮДАТЬ КАК ТОПЯТ ОДНУ ИЗ ЛУЧШИХ КОМАНД ЧЕМПИОНАТА РОССИИ!!!
20:25