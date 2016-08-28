Кудряшов получил травму в матче с "Тереком"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов не смог самостоятельно покинуть поле в матче 5-го тура чемпионата России с "Тереком". 29-летний россиянин получил травму после столкновения с игроком грозненцев в борьбе за верховой мяч.

Напомним, Кудряшов один из футболистов, вызванных Станиславом Черчесовым в сборную России на товарищеские матчи с Турцией и Ганой. Сбор национальной команды начнется завтра - и под сомнением участие в нем полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева и форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

Трансляция матча "Терек" - "Ростов"