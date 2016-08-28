19:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кудряшов получил травму в матче с "Тереком"

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Защитник "Ростова" Федор Кудряшов не смог самостоятельно покинуть поле в матче 5-го тура чемпионата России с "Тереком". 29-летний россиянин получил травму после столкновения с игроком грозненцев в борьбе за верховой мяч.

Напомним, Кудряшов один из футболистов, вызванных Станиславом Черчесовым в сборную России на товарищеские матчи с Турцией и Ганой. Сбор национальной команды начнется завтра - и под сомнением участие в нем полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева и форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

Трансляция матча "Терек" - "Ростов"

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Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы
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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

Это вообще плохая новость.

20:39

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