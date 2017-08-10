Кудряшов ответил Тарасову

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов в Инстаграме Дмитрия Тарасова ответил полузащитнику "Локомотива", который призвал партнера по сборной России встретиться в одном из ресторанов Москвы и "разобраться как мужики". Вчера команды футболистов встречались в матче 5-го тура чемпионата России, игра в Казани завершилась вничью – 1:1.
В первом тайме состоялась стычка с участием полевых игроков обеих команд, в которой приняли участие Кудряшов и Тарасов.
– Я только тебя успокоить хотел, чтобы ты никому не наварил, – написал Кудряшов в ответ на "вызов" под совместным фото и кадрами потасовки.
– С тебя ресторан, – ответил Тарасов.
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
Кудряшов Тарасову-"ОК,только я буду не Один, а с Бузовой"
15:48
parasonic
Да будьте проще вы, товарищи комментаторы. Парни пошутили, подумаешь. Понятное дело, что журналисты подписаны на инстаграммы-твиттеры всех наших более-менее-на-виду футболлеров и из всего делают новости.
15:37
sb1006
Кудряшов тоже решил попиариться и опуститься до уровня Тарасова. Вроде мужики, а ведут себя, как бабы базарные.
15:17
SIZ170
..... с тебя и *пышечной* хватит)))
15:03