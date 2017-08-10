14:50 | Футбол — РФПЛ

Кудряшов ответил Тарасову

Комментарий Федора КУДРЯШОВА.
Комментарий Федора КУДРЯШОВА.
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Защитник "Рубина" Федор Кудряшов в Инстаграме Дмитрия Тарасова ответил полузащитнику "Локомотива", который призвал партнера по сборной России встретиться в одном из ресторанов Москвы и "разобраться как мужики". Вчера команды футболистов встречались в матче 5-го тура чемпионата России, игра в Казани завершилась вничью – 1:1.

В первом тайме состоялась стычка с участием полевых игроков обеих команд, в которой приняли участие Кудряшов и Тарасов.

– Я только тебя успокоить хотел, чтобы ты никому не наварил, – написал Кудряшов в ответ на "вызов" под совместным фото и кадрами потасовки.

– С тебя ресторан, – ответил Тарасов.

Тарасов - Кудряшову: "Давай разберемся как мужики"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

Кудряшов Тарасову-"ОК,только я буду не Один, а с Бузовой"

15:48

parasonic

Да будьте проще вы, товарищи комментаторы. Парни пошутили, подумаешь. Понятное дело, что журналисты подписаны на инстаграммы-твиттеры всех наших более-менее-на-виду футболлеров и из всего делают новости.

15:37

sb1006

Кудряшов тоже решил попиариться и опуститься до уровня Тарасова. Вроде мужики, а ведут себя, как бабы базарные.

15:17

SIZ170

..... с тебя и *пышечной* хватит)))

15:03