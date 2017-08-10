Кудряшов ответил Тарасову

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов в Инстаграме Дмитрия Тарасова ответил полузащитнику "Локомотива", который призвал партнера по сборной России встретиться в одном из ресторанов Москвы и "разобраться как мужики". Вчера команды футболистов встречались в матче 5-го тура чемпионата России, игра в Казани завершилась вничью – 1:1.

В первом тайме состоялась стычка с участием полевых игроков обеих команд, в которой приняли участие Кудряшов и Тарасов.

– Я только тебя успокоить хотел, чтобы ты никому не наварил, – написал Кудряшов в ответ на "вызов" под совместным фото и кадрами потасовки.

– С тебя ресторан, – ответил Тарасов.

Тарасов - Кудряшову: "Давай разберемся как мужики"