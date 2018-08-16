Кудряшов и Бухаров тренировались по индивидуальной программе перед матчем с "Ахматом"

Игроки "Рубина" нападающий Александр Бухаров и защитник Федор Кудряшов тренировались по индивидуальной программе перед матчем 4-го тура РПЛ против "Ахмата", информирует официальный сайт казанского клуба.

Оба футболиста получили повреждения в матче 3-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1). Кудряшова унесли на носилках в конце первого тайма, Бухаров также не смог доиграть матч до конца.

"Рубин" встретится с "Ахматом" в Грозном 18 августа.