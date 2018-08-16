19:35 | Футбол — РПЛ

Кудряшов и Бухаров тренировались по индивидуальной программе перед матчем с "Ахматом"


Игроки "Рубина" нападающий Александр Бухаров и защитник Федор Кудряшов тренировались по индивидуальной программе перед матчем 4-го тура РПЛ против "Ахмата", информирует официальный сайт казанского клуба.

Оба футболиста получили повреждения в матче 3-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1). Кудряшова унесли на носилках в конце первого тайма, Бухаров также не смог доиграть матч до конца.  

"Рубин" встретится с "Ахматом" в Грозном 18 августа. 

Ахмат - Рубин

 

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Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/8082-rubin-gotovitsya-k-matchu-s-ahmatom

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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