"Куда я полез?" Слуцкий пошутил в КВН о работе в Англии

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий принял участие в игре Высшей лиги КВН. Специалист сыграл одну из ролей в миниатюре, в которой он пошутил по поводу своей работы в Англии.

Российский тренер возглавил в июне прошлого года "Халл Сити", который выступает в чемпионшипе. Однако спустят полгода, 3 декабря, контракт был расторгнут. Под его руководством команда набрала 19 очков после 20-и туров.