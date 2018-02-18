"Куда я полез?" Слуцкий пошутил в КВН о работе в Англии

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий принял участие в игре Высшей лиги КВН. Специалист сыграл одну из ролей в миниатюре, в которой он пошутил по поводу своей работы в Англии.
Российский тренер возглавил в июне прошлого года "Халл Сити", который выступает в чемпионшипе. Однако спустят полгода, 3 декабря, контракт был расторгнут. Под его руководством команда набрала 19 очков после 20-и туров.
jeltaagazetenka
было бы смешнее если бы справа гинер был
22:41
let6zoehpq0h7xj
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:38
Доктор_Хряк
А Лёня ещё и английских колледж у Абрамовича посещал ))) Тут напрашивается фраза Гены Хазанова про знание английского языка Слуцким : "Вы языком владеете? Тогда будете марки наклеивать на конверты !" :)))))
19:29
shpasic
беззаботный безработный.
18:31
баламошка
Так он не пошутил.
18:11
ОАР-овцы -- гоу хоум
""Куда я полез???" Пол-года шутил в Англии о своём участии в КВН....
18:10