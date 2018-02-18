18:06 | Футбол — РФПЛ

"Куда я полез?" Слуцкий пошутил в КВН о работе в Англии

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий принял участие в игре Высшей лиги КВН. Специалист сыграл одну из ролей в миниатюре, в которой он пошутил по поводу своей работы в Англии. 

Российский тренер возглавил в июне прошлого года "Халл Сити", который выступает в чемпионшипе. Однако спустят полгода, 3 декабря, контракт был расторгнут. Под его руководством команда набрала 19 очков после 20-и туров. 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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jeltaagazetenka

было бы смешнее если бы справа гинер был

22:41

let6zoehpq0h7xj

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

21:38

Доктор_Хряк

А Лёня ещё и английских колледж у Абрамовича посещал ))) Тут напрашивается фраза Гены Хазанова про знание английского языка Слуцким : "Вы языком владеете? Тогда будете марки наклеивать на конверты !" :)))))

19:29

shpasic

беззаботный безработный.

18:31

баламошка

Так он не пошутил.

18:11

ОАР-овцы -- гоу хоум

""Куда я полез???" Пол-года шутил в Англии о своём участии в КВН....

18:10

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