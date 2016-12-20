Куда поедет нападающий "Ривер Плейт" – в "ПСЖ" или в Россию?

По данным аргентинской El Litoral, 24-летний нападающий "Ривер Плейт" Лукас Аларио в ближайшее время может перейти в "ПСЖ". Скауты парижан Луи Феррер и Оливье Летанг вроде бы в восторженных тонах отозвались о форварде в отчете Патрику Клюйверту, занимающему должность одного из директоров французского клуба и ведущего от его имени переговоры с потенциальными новичками. Агент Аларио Альдаве уже в Европе и готов обсудить трансфер своего клиента, который будет стоить около двух десятков миллионов долларов.

Наши аргентинские коллеги называют и других потенциальных покупателей, сообщая, что деньги в форварда могут вложить "Дженоа", "Монако", "Интер", а также один из российских клубов.

Воспитанник "Колона" в чемпионате Аргентины провел за "Ривер Плейт" 32 матча и забил 16 мячей. В этом году Аларио впервые сыграл за сборную своей страны. (Александр БОБРОВ)